Consiglio regionale: memoria, sviluppo rurale e atti ispettivi

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Quintino Pallante, il Consiglio regionale si è riunito ieri per la terza seduta del 2026, una giornata densa, scandita da commemorazioni, atti di programmazione strategica e un lungo ciclo di interrogazioni che ha attraversato i nodi più sensibili dell’agenda istituzionale molisana.

In apertura, l’Aula ha reso omaggio al Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento per mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano‑dalmata, e ha ricordato la figura dell’ex consigliere e assessore regionale Alfonso Di Iorio, recentemente scomparso. L’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio.

Il primo atto sostanziale della seduta è stato l’esame del “Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023‑2027 – Versione 2”, illustrato dal relatore Armandino D’Egidio e approvato a maggioranza con quattro astensioni. Il provvedimento, già adottato dalla Giunta con DGR 398/2025 e costruito sulle precedenti DGR 599/2024 e 187/2025, aggiorna e integra la strategia regionale per il comparto rurale nel nuovo ciclo di programmazione.

A seguire, l’Aula ha affrontato una lunga serie di atti ispettivi, ai quali hanno risposto i rappresentanti dell’Esecutivo.

Sul fronte infrastrutturale e istituzionale, l’Assessore ai lavori pubblici Michele Marone ha fornito chiarimenti sulle due interpellanze relative alla realizzazione della nuova sede regionale nell’area dell’ex Hotel Roxy di Campobasso: non soddisfatto il Consigliere Gravina, parzialmente soddisfatto il Consigliere Romano.

Ampio spazio anche ai temi ambientali e industriali: il Sottosegretario Vincenzo Niro ha risposto all’interpellanza sull’utilizzo degli impianti di depurazione del COSIB di Termoli da parte di una società esterna, con l’interpellante Facciolla che si è dichiarato soddisfatto.

Sul versante lavoro e politiche attive, l’Assessore Gianluca Cefaratti ha aggiornato l’Aula sull’avvio delle borse lavoro finanziate con l’intervento Borsa Lavoro/Work Experience, con la Consigliera Salvatore soddisfatta delle informazioni ricevute.

Ancora Niro è intervenuto sulla nomina del CdA di Molise Dati spa per il triennio 2025‑2027, con il Consigliere Romano che ha espresso insoddisfazione; sul servizio dei centri antiviolenza, con Primiani non soddisfatto; sulle ore supplementari del personale ASR Molise Acque, con Salvatore soddisfatta; sui lavori di potenziamento del Cardarelli per l’emergenza Covid‑19, con Greco non soddisfatto; e sul ripristino del trasporto ferroviario fino al capoluogo, con Salvatore non soddisfatta.

Il Presidente della Giunta Francesco Roberti ha invece risposto all’interpellanza sulla situazione finanziaria, sanitaria e occupazionale del Responsible Research Hospital S.r.l., con Gravina soddisfatto, e a quella sul Presidio ospedaliero “Caracciolo” di Agnone e sulle ipotesi di esternalizzazione, con Greco non soddisfatto.

La seduta si è chiusa con l’approvazione all’unanimità di due Ordini del giorno.

Il primo, presentato dal Consigliere Massimo Romano , riguarda il Bilancio consolidato 2024 di Regione, ASREM e GSA e incarica le Commissioni I e IV di svolgere entro febbraio un’indagine conoscitiva sui quesiti posti nell’interrogazione collegata, con il supporto di funzionari, dirigenti e dell’advisor contabile della GSA.

Il secondo, firmato da Salvatore, Facciolla e Fanelli, dà mandato alle Commissioni II e III di convocare con urgenza i vertici di ASR Molise Acque per affrontare la questione del personale part‑time e della possibile trasformazione dei contratti in full‑time, in continuità con la mozione approvata il 21 ottobre 2025.

Red