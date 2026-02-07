In Molise la campagna nazionale di ascolto del Pd

MOLISE. L’Italia che sentiamo, il Molise che parla: parte la campagna nazionale di ascolto del Pd.

“L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo” non è uno slogan, ma la scelta politica con cui il Partito Democratico nazionale, guidato dalla Segretaria Elly Schlein, rimette al centro il rapporto diretto con cittadini, associazioni, categorie produttive e parti sociali. Una campagna di ascolto diffusa, organizzata sui territori attraverso i Partiti regionali, le Federazioni e i Circoli, che attraverserà l’intero Paese per raccogliere bisogni, criticità e proposte sui temi più sensibili: sanità, lavoro, ambiente, industria, scuola e università, welfare e diritti, democrazia e referendum. Centinaia di volontarie e volontari saranno presenti nelle piazze italiane per restituire alla politica un contatto reale con la vita quotidiana delle persone.

Il Partito Democratico del Molise aderisce con convinzione a questo percorso, riconoscendo nella fase di ascolto e mobilitazione il punto di partenza necessario per costruire un’alternativa politica e programmatica credibile per il Paese. La prima tappa regionale si terrà sabato 7 febbraio alle ore 11 a Civitanova del Sannio, organizzata dal Circolo locale insieme alla Federazione di Isernia: un appuntamento simbolico che apre un calendario di iniziative che coinvolgerà anche i Circoli e le Federazioni di Campobasso e Termoli, in un percorso partecipato che accompagnerà il Molise fino alla conclusione nazionale prevista a Roma il 7 marzo.

Per il PD Molise questa campagna rappresenta un’occasione per riportare al centro dell’agenda nazionale le fragilità strutturali della regione: la sanità in sofferenza, il lavoro che manca o si precarizza, le aree interne che rischiano lo spopolamento, la necessità di una politica industriale che non lasci indietro il Mezzogiorno, la difesa dei servizi essenziali e dei diritti sociali. Ascoltare il territorio significa riconoscere la dignità delle comunità molisane e trasformare le loro istanze in proposte politiche concrete, capaci di incidere sulle scelte del Governo e del Parlamento.

Con “L’Italia che sentiamo” il Partito Democratico del Molise si mette in cammino insieme ai cittadini, convinto che il cambiamento passi dalla partecipazione, dalla presenza nei luoghi reali e dalla costruzione collettiva di una visione alternativa per il futuro del Paese e della regione.

EB