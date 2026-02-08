«La politica dell’intrattenimento: come si smarrisce una comunità». l’affondo dem a Guglionesi

GUGLIONESI. La politica locale a Guglionesi è mai sopita, nel dibattito che vede contrapposte le due fazioni. A intervenire, oggi, è la segretaria del circolo dem, Annamaria Becci.

«Un recente intervento pubblico su una vicenda politico‑istituzionale che solleva seri interrogativi sull’uso del ruolo pubblico e sulle procedure amministrative si è trasformato nell’ennesimo tentativo di delegittimare l’opposizione e in un’autocertificazione di meriti ai limiti del grottesco (Narciso, al confronto, impallidirebbe). Una narrazione costruita più per impressionare il pubblico che per chiarire, confidando forse nella scarsa memoria collettiva su fatti, stili e comportamenti.

Il risultato è paradossale: invece di fare luce, rafforza un sospetto preciso. Pur di preservare il consenso della compagine che lo circonda, si è disposti a tutto, anche a perseverare su strade evidentemente sbagliate.

Non siamo di fronte a un semplice episodio polemico, ma a un tentativo di difesa da critiche alla sua persona che, in realtà, non esistono. Il tutto fondato su un’idea profondamente distorta: chi ha ottenuto più voti sarebbe autorizzato ad aggirare norme e regole elementari del corretto funzionamento delle istituzioni. (E viene spontaneo chiedersi cosa non si sarebbe disposti a fare pur di aggiungere un’ulteriore indennità al proprio percorso).

Un approccio che alimenta divisioni sempre più profonde, contrapponendo chi non si lascia incantare dalle narrazioni autoassolutorie a chi preferisce accettarle senza spirito critico. Così si indeboliscono la coesione sociale e la capacità collettiva di affrontare insieme le sfide del presente.

Purtroppo, ciò che osserviamo conferma il progressivo deterioramento del metodo democratico cui siamo costretti. La reazione eccessiva, l’uso improprio del linguaggio e i tentativi di delegittimazione dell’avversario rivelano inquietudine più che sicurezza, finendo per colpire la qualità stessa della convivenza democratica.

1. Le parole, la politica e la democrazia

L’uso retorico delle parole non è un dettaglio: è un indicatore della qualità democratica. Quando il linguaggio diventa strumento di delegittimazione, quando si costruiscono nemici invece di argomentare, quando si sostituisce il confronto con l’invettiva, la democrazia si impoverisce. Le parole smettono di descrivere la realtà e iniziano a deformarla. E una comunità che accetta questa torsione perde la capacità di discutere, dissentire, decidere insieme.

Nel nostro caso, esse rivelano una concezione distorta del ruolo istituzionale e del funzionamento della democrazia. Siamo al cospetto di una visione tribale della politica, ossimoro che descrive meglio di qualsiasi altra cosa il personaggio.

Una visione che:

ignora un principio elementare: il 30% dei voti, con l’attuale sistema elettorale, può determinare una vittoria, ma crea un vuoto di rappresentanza che nessuna retorica può colmare, se non la buona politica;

alimenta una divisione artificiale tra chi avrebbe sempre ragione solo perché ha ottenuto più voti e chi avrebbe sempre torto solo perché ne ha presi meno, come se il consenso elettorale fosse una patente di infallibilità.

La realtà è più semplice e più alta: ragioni e torti possono trovarsi da entrambe le parti. È questo il fondamento stesso della democrazia, che vive nel confronto, non nella sacralizzazione del vincitore.

2. La paura del potere di fronte ai fatti

Quando il potere teme la semplice ricostruzione dei fatti e reagisce con irritazione alle denunce delle minoranze o di chiunque altro, significa che la critica ha colpito nel segno, evidenziando la distanza tra racconto e realtà.

E una domanda diventa inevitabile: se le argomentazioni delle minoranze erano davvero infondate (tanto da meritare l’invito a “sciacquarsi la bocca”), perché procedere con l’auto‑sospensione di un’indennità (FinMolise), con le auto‑dimissioni da un organismo sovracomunale (Consiglio dell’Unione) e con la successiva modifica dello statuto dell’Unione?

La necessità di sanare situazioni controverse mostra una fragilità diffusa nelle classi dirigenti locali, trasversale agli schieramenti. È il segnale di limiti nella cultura istituzionale e nella capacità di governo: si interviene solo quando il problema esplode, invece di prevenirlo.

Nel nostro caso, questa incapacità si manifesta nella rimozione dei problemi reali che da anni investono la comunità, nonostante tre mandati consecutivi. Su questi temi, tra molte parole inappropriate, non è stata spesa finora una sola parola seria.

Negli ultimi quindici anni il territorio ha perso circa 500 abitanti, per effetto combinato del calo della natalità, della ripresa dell’emigrazione e dell’invecchiamento della popolazione, cui si è intrecciata la progressiva desertificazione produttiva e commerciale. Guglionesi è oggi intrappolata in un circolo vizioso: meno popolazione significa meno attività, servizi e opportunità; e meno opportunità generano ulteriori partenze. Un meccanismo che si autoalimenta e che, senza una visione politica capace di invertire la rotta, rischia di diventare irreversibile, riducendo il paese a una periferia marginale di Termoli.

Questi fenomeni non sono coincidenze economiche: sono l’esito di un modello politico che ha normalizzato il declino, sostituendo l’analisi con la narrazione. Quando la politica rinuncia a leggere la realtà, la comunità perde la capacità di immaginare il futuro.

Di fronte a un territorio in contrazione, le domande che una classe dirigente responsabile dovrebbe porsi non sono polemiche, ma strutturali:

è stato fatto tutto ciò che era possibile? le scelte hanno tenuto conto di vincoli e potenzialità? le risorse sono state orientate verso obiettivi strategici o disperse in iniziative episodiche? la programmazione è stata guidata da dati e analisi, o da narrazioni autoreferenziali?

Queste domande non cercano colpevoli: definiscono criteri di valutazione. Sono il fondamento di una cultura politica adulta, che misura l’azione pubblica sugli effetti prodotti nella comunità. Una leadership che non si interroga su questi punti rinuncia alla propria funzione primaria: governare il presente per costruire il futuro.

E un’analisi obiettiva mostra con chiarezza la distanza tra ciò che era possibile e ciò che è stato realizzato. Il territorio aveva margini per contrastare la crisi demografica, ma non è stata costruita una strategia di attrattività. Esistevano strumenti per sostenere imprese, giovani e famiglie, ma non sono stati attivati in modo sistemico. Le risorse europee e nazionali erano disponibili, ma non sempre intercettate o utilizzate con visione. Le risorse interne non sono state sottoposte a una spending review capace di liberare margini per politiche trasformative. I segnali della crisi c’erano, ma sono stati ignorati o minimizzati.

A fronte di questo quadro, la risposta politica si è spesso limitata a dibattiti fumosi e moralistici, ignorando l’etica della responsabilità. Nel vuoto di visione, la programmazione è stata sostituita dalla politica dell’intrattenimento: eventi effimeri, iniziative episodiche, comunicazione emozionale come surrogato dell’azione pubblica. È la logica del panem et circenses, utile a conservare il potere (abilità che riconosciamo al nostro maciste), ma del tutto incapace di affrontare le cause profonde del declino. Forse anche per questo i suoi successi personali — non per meriti, vale la pena ricordarlo, ma per un uso cinico dei voti — hanno coinciso con la decadenza della comunità.

La rimozione della memoria, divenuta strumento di autoassoluzione, ha prodotto un presentismo che sostituisce la programmazione con l’evento, l’analisi con la narrazione, la competenza con l’improvvisazione. L’intrattenimento prende il posto della responsabilità, generando conformismo, ripiegamento individuale e un progressivo impoverimento del dibattito pubblico.

In questo contesto, l’autoreferenzialità non è un eccesso retorico, ma la conseguenza diretta di una politica che ha smarrito il rapporto con la realtà. Il recente intervento pubblico, suo malgrado, ne offre una conferma evidente. Privo di dati, indicatori o riferimenti a politiche, interamente centrato sulla difesa della propria persona più che sulla condizione della comunità, restituisce l’immagine di un modello di governo inadeguato, che nessuna narrazione o evento può compensare. Una comunità non può essere trasformata in un pubblico da intrattenere.

In questa stessa logica, può anche rivendicare di essere “l’unico ad essere stato eletto tre volte”. Ma, per una sorta di contrappasso istituzionale, i risultati ottenuti richiamano la sua responsabilità piena per la deriva di decadenza che ne è derivata, in buona parte determinata da un percorso fallimentare, se lo si guarda nell’ottica del ben‑essere della comunità»

Red