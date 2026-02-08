«Noi stiamo con le forze dell’ordine», Lega in piazza

TERMOLI. La Lega ha portato in piazza Monumento la campagna nazionale “Io sto col poliziotto”, con una raccolta firme che si è svolta nel fine settimana nei punti più frequentati della città.

Un’iniziativa che, anche sul territorio termolese, ha avuto l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato dopo il controllo antidroga avvenuto nella periferia di Milano, durante il quale un uomo nordafricano irregolare e con diversi precedenti è stato ucciso dopo essersi avvicinato agli agenti puntando contro di loro una pistola, poi risultata a salve.

Al centro dell’iniziativa termolese, spiegano i promotori, c’è la difesa dell’operato delle forze dell’ordine e la richiesta di un quadro normativo che garantisca maggiore tutela a chi quotidianamente è impegnato nei servizi di sicurezza e controllo del territorio.

“Giù le mani dal poliziotto che ha fatto solo il proprio dovere” è stato uno degli slogan più ripetuti durante la raccolta firme, che ha visto militanti e dirigenti locali della Lega impegnati nel confronto con i cittadini. Nel corso della due giorni nazionale (solo oggi a Termoli, ieri a Isernia), il partito ha ribadito la richiesta di inserire nel Decreto Sicurezza una tutela legale rafforzata per le forze dell’ordine, affinché gli agenti coinvolti in operazioni delicate non restino soli sul piano giudiziario.

Accanto a questo punto, la Lega ha rilanciato altre proposte che sono state illustrate anche ai cittadini di Termoli: l’inasprimento delle sanzioni per chi gira armato, una stretta sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari, ritenuti dal partito elementi che incidono sulla sicurezza e sulla tenuta del sistema di accoglienza.

La raccolta firme, spiegano gli organizzatori locali, ha voluto intercettare un sentimento diffuso anche a Termoli, quello di una crescente richiesta di sicurezza e di maggiore protezione per chi indossa una divisa.

Dai gazebo allestiti in città è emersa, secondo la Lega, una partecipazione significativa e un confronto diretto con cittadini di diverse età, molti dei quali hanno scelto di sottoscrivere la petizione per sostenere le proposte del partito. L’iniziativa termolese si inserisce così nel più ampio quadro della mobilitazione nazionale promossa dalla Lega, ma ha avuto una declinazione fortemente locale, con l’obiettivo di portare anche nella città adriatica il dibattito su sicurezza, legalità e ruolo delle forze dell’ordine, temi che il partito considera centrali nell’agenda politica e che intende rilanciare con forza nelle sedi istituzionali.

Al Gazebo il capogruppo comunale Bruno Fraraccio, l’assessore regionale Michele Marone e ha fatto capolino, firmando, anche il sindaco Nico Balice.

Emanuele Bracone