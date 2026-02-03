Pd, Alessandra Salvatore nuova capogruppo: «Parte un ascolto serrato sul futuro della regione»

CAMPOBASSO. Con l’avvio della seconda fase della legislatura regionale, il gruppo del Partito democratico ha eletto all’unanimità la Consigliera Alessandra Salvatore come nuova capogruppo, nel rispetto della turnazione stabilita a inizio mandato. «È una responsabilità che assumo con determinazione e spirito di servizio», afferma Salvatore, «in una fase in cui il Molise ha bisogno di ascolto vero e di una politica capace di costruire risposte concrete».

La linea del gruppo si muove in parallelo all’iniziativa nazionale lanciata dalla Segretaria Elly Schlein. «Avvieremo un percorso di ascolto e coinvolgimento delle migliori energie della regione», spiegano i consiglieri Pd, «per affrontare i temi che più stanno a cuore alle cittadine e ai cittadini molisani: lotta allo spopolamento, tutela del lavoro, nuove opportunità occupazionali di qualità per i giovani, rafforzamento della sanità pubblica, colmatura dei deficit infrastrutturali».

Non mancherà l’attenzione ai dossier di attualità nazionale: «Dal referendum sull’assetto della Magistratura alle iniziative per l’educazione all’empatia e il contrasto alle violenze, intendiamo portare anche in Molise un confronto ampio e informato».

Il percorso coinvolgerà amministratrici e amministratori locali, rappresentanti del partenariato sociale, del mondo produttivo, del terzo settore e del volontariato. «Vogliamo costruire proposte solide e condivise da portare in Consiglio regionale», sottolinea Salvatore, «perché il Molise merita una visione e non l’ordinaria gestione dell’emergenza».

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio, presso il Comune di Campobasso. «Ho accolto con piacere l’invito a un confronto sul futuro del capoluogo e dell’intera regione», dichiara la sindaca Maria Luisa Forte. A seguire, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa nella stanza della sindaca a Palazzo San Giorgio, «così come richiesto e condiviso con la stessa Forte», precisa la Salvatore a nome del gruppo dem.

