Verso il rimpasto nella Giunta regionale, Iorio e Di Lucente lascerebbero l’esecutivo

TERMOLI. Dopo il tagliando in Consiglio regionale, la revisione degli equilibri in Giunta produrrebbe un rimpasto vero, con nomi e pesi politici che ridisegnano gli equilibri del centrodestra molisano. La riunione romana dei partiti, chiusa intorno alle 21.30, avrebbe deciso avvicendamenti destinati a incidere sulla fisionomia dell’esecutivo guidato da Francesco Roberti: uno in quota Fratelli d’Italia, l’altro in Forza Italia. Un passaggio non solo tecnico, ma profondamente politico, che apre una nuova fase nella legislatura.

Nel perimetro di FdI la scelta è ormai definita: Michele Iorio uscirebbe dalla giunta, al suo posto entrerebbe Armandino D’Egidio.

Sul fronte azzurro, invece, il quadro è ancora in movimento ma la direzione è tracciata: l’assessore Andrea Di Lucente dovrebbe lasciare il posto. Il nodo è il nome del successore, conteso tra due figure di peso del partito: Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio. Entrambi rappresentano aree e sensibilità diverse dentro Forza Italia.

Il presidente Roberti si preparerebbe ora a formalizzare il rimpasto nelle prossime ore, con un atto che dovrà tenere insieme stabilità di governo e nuove esigenze politiche della coalizione. Il centrodestra regionale, dopo mesi di frizioni sotterranee, prova così a ricompattarsi ridisegnando la squadra di governo e rilanciando l’azione amministrativa nella seconda parte della legislatura.

EB