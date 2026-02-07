L’ospitalità firmata Cian raddoppia: nasce “Borgo Cian”, l’hotel diffuso che rigenera San Giacomo degli Schiavoni

Dal successo storico del ristorante nato nel 1976, Mario e Miriana lanciano una nuova sfida: un’oasi di domotica e tradizione nel cuore del borgo molisano.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. C’è un filo rosso che lega la tradizione culinaria di Termoli alla quiete di uno dei borghi più suggestivi del suo entroterra. È il filo della famiglia Cian che, dal 1976, rappresenta un punto di riferimento per la ristorazione di qualità e che oggi inaugura un nuovo capitolo: Borgo Cian.

Non si tratta solo di una nuova struttura ricettiva, ma di un ambizioso progetto di hotel diffuso che punta a trasformare San Giacomo degli Schiavoni in una meta d’elezione per chi cerca il “lusso della lentezza”.

Un connubio tra storia e innovazione

Dietro l’iniziativa ci sono Mario e Miriana, anime storiche del Ristorante Cian, che hanno deciso di estendere la loro celebre filosofia dell’accoglienza oltre i confini della tavola.

“Volevamo creare un ambiente che fosse come una seconda casa per i nostri ospiti” – spiegano i titolari – “estendendo la nostra ospitalità anche a chi cerca un luogo dove soggiornare in completo relax, sia per motivi di lavoro che di piacere”.

Il progetto si distingue per un equilibrio ricercato tra il fascino del borgo antico e le più moderne tecnologie. Le camere, infatti, sono dotate di sistemi domotici, Wi-Fi ad alta velocità e TV con sistemi di hospitality, senza dimenticare i dettagli che fanno la differenza: dagli accappatoi alla macchina per il caffè professionale, fino al ferro da stiro verticale, pensato per i viaggiatori più esigenti.

Il legame profondo con il territorio

Il Borgo Cian non è un corpo estraneo al paese, ma ne rivendica orgogliosamente l’identità. Lo si nota fin dal logo, studiato personalmente dai titolari, che integra i simboli iconici di San Giacomo: l’orologio (U’ Ruloje) e il Colle, il belvedere che domina il boschetto e il mare.

“Volevamo lasciare un segno e una speranza di rinascita”, affermano Mario e Miriana. L’idea è quella di un’accoglienza che non si limita alla stanza, ma abbraccia l’intero territorio, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

Un’esperienza che parte dal calice

Soggiornare a Borgo Cian significa anche avere accesso privilegiato al mondo enogastronomico della famiglia. Gli ospiti possono infatti concludere la giornata nella cantina del ristorante, dove Mario, in veste di sommelier e maitre esperto, guida i visitatori in degustazioni di vini pregiati, whisky, bourbon e rum, creando un percorso su misura che unisce il pernottamento all’eccellenza della tavola.

Con l’apertura di Borgo Cian, San Giacomo degli Schiavoni si prepara a diventare una tappa obbligatoria per il turismo di qualità in Molise, dimostrando che la tradizione, se accompagnata dalla passione, sa sempre come rinnovarsi.

In sintesi: I punti di forza di Borgo Cian

• Concept: Hotel diffuso nel cuore del borgo storico.

• Comfort: Camere domotiche con servizi premium (Wi-Fi, frigo bar, hospitality TV).

• Esperienza: Degustazioni guidate da sommelier professionisti e cucina storica dal 1976.

• Posizione: San Giacomo degli Schiavoni (CB), a pochi minuti dal mare ma immerso nella quiete.

CIN: IT070065B4K46XLC5B CIR: 070065-AFF-00001

San Giacomo Degli Schiavoni (CB) Vico del Tempio 6.