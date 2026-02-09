Stellantis, «Dopo il fallimento del progetto Acc servono produzioni e garanzie: basta illusioni»

TERMOLI. La dichiarazione di Acc, secondo cui «non ci sarebbero i prerequisiti per riavviare i progetti in Germania e in Italia, fermi da maggio 2024», è la conferma definitiva di ciò che i sindacati ripetono da mesi: la Gigafactory di Termoli è un progetto fallito. E il fallimento non può ricadere sul futuro dello stabilimento molisano né sui suoi 1.780 lavoratori, né sui 35 dipendenti già assunti da Acc e lasciati in un limbo che dura da troppo tempo.

Per la Fim-Cisl, con il coordinatore del settore auto Stefano Boschini, la situazione è ormai oltre il livello di guardia. La scelta di Acc, afferma, rende «urgente e inderogabile» che Stellantis presenti un nuovo progetto industriale per Termoli. Le attività previste per il 2026 sono troppo deboli per garantire la saturazione degli impianti, e la nuova normativa europea — che rafforza la prospettiva degli ibridi e riapre il campo ai motori endotermici — impone scelte chiare: oltre ai motori benzina già prodotti, lo stabilimento molisano deve ricevere nuove missioni produttive. Il solo avvio del cambio elettrificato EDCT non basta a costruire una prospettiva occupazionale solida e duratura.

Sulla stessa linea il segretario generale Fim-Cisl Ferdinando Uliano e il segretario Abruzzo-Molise Amedeo Nanni: «Più volte abbiamo denunciato che l’investimento sulla Gigafactory era, di fatto, un progetto fallito. Apprendiamo con modalità discutibili la decisione di interrompere gli investimenti sia su Termoli sia sul sito tedesco. Stellantis deve garantire nuove attività e carichi di lavoro certi e strutturali». Le iniziative sul nuovo cambio elettrico e sul motore Gse Euro 7 sono importanti, ma «non sufficienti» a garantire futuro allo stabilimento. Per questo la Fim chiederà «immediatamente un incontro specifico» sul piano industriale, e soluzioni certe anche per i 35 lavoratori Acc.

Durissimo anche l’intervento di Marco Laviano, che da mesi denuncia l’assenza del tavolo automotive: «Da oltre un anno quel tavolo è sospeso. Senza una sede ufficiale di confronto non si costruiscono soluzioni condivise, non si danno certezze ai lavoratori, non si governa una transizione industriale che rischia di trasformarsi in una lunga agonia». Le aperture diffuse da Stellantis tramite comunicati — come la disponibilità a riassorbire il personale trasferito in Francia o in Acc — per Laviano non possono sostituire un impegno formale: «Queste informazioni devono essere formalizzate al Ministero, non affidate alla comunicazione esterna. Solo un impegno assunto davanti al Mimit può essere vincolante e verificabile».



Il nodo resta il futuro produttivo di Termoli. L’incontro al Mimit si è svolto pochi giorni fa, ma le risposte continuano a mancare. Laviano chiede che Stellantis anticipi il piano industriale previsto per il 21 maggio e chiarisca quali prodotti verranno assegnati allo stabilimento. Oggi sul tavolo ci sono l’EDCT e l’ipotesi che il Gse possa proseguire oltre il 2030. «Ma sono elementi insufficienti. La parola “potrebbe”, in un territorio che ha già pagato anni di rinvii e illusioni, non è una garanzia: è il sintomo di una precarietà che continua». Termoli, insiste, non può essere ridotta a stabilimento marginale, sostenuto da produzioni tampone o soluzioni transitorie: serve un piano industriale che rimetta il sito molisano al centro della strategia Stellantis.

