Termoli Pallavolo battuta dal Casoria, ma quanti rimpianti

TERMOLI. Ancora una volta, in questa prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale di volley maschile, dobbiamo commentare una sconfitta della Termoli Pallavolo. Una sconfitta che, però, guardando non solo il risultato finale ma soprattutto i parziali, non rispecchia affatto quanto visto sul parquet.

I ragazzi di coach Del Fra, questa volta contro una signora squadra come il Casoria, hanno disputato una gara davvero ben giocata. I primi tre set sono stati di un’intensità pazzesca, con le due squadre sempre appaiate punto a punto. Nel secondo set i termolesi sono stati praticamente sempre avanti, e non a caso i primi due parziali si sono decisi entrambi ai vantaggi, dopo il 24-24, finendo nelle mani dei campani più per episodi sfortunati e rimpalli beffardi che per reali differenze tecniche.

Nel terzo set la squadra termolese si è riscattata in modo esaltante, conquistando il parziale con grande determinazione. Poi, un po’ stremati dallo sforzo profuso nei set precedenti, i molisani hanno ceduto nel quarto, fissando il risultato finale sull’1-3.

Emblematica l’esultanza finale del Casoria, quasi come se avesse vinto una finale di coppa: segno evidente dell’ansia e delle difficoltà affrontate durante tutta la gara, con la concreta paura di uscire sconfitti.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché, se i ragazzi di Termoli giocano alla pari (e spesso meglio) contro tutti, alla fine arrivino comunque le sconfitte. La risposta sta nel fatto che, oltre a essere una matricola del campionato, la squadra è composta da atleti giovanissimi che, a volte, pagano la mancanza di esperienza in situazioni decisive.

Il coach, insieme al suo staff, sta lavorando bene proprio su questo aspetto e qualche miglioramento si è già visto. Bisogna insistere su questa strada, perché ne siamo convinti: il lavoro paga sempre. Partita dopo partita cresce la sensazione che questi ragazzi possano davvero compiere il miracolo della salvezza. Perché gli attributi, quelli veri, ce li hanno eccome.

TERMOLI PALLAVOLO 1

VOLLEY CASORIA 3

(24/26, 25/27, 25/22, 18/25)

TERMOLI: Ortolano 11, Esposito 5, Di Giorgio 13, Palli C. 15, Di Paola 10, Palli Al. 1, Ricciardi (L); Montagnese, Menghini 5, Fiorillo, Prela, Mingione. Ne: Zasa e Dell’Accio (L2). All.: Del Fra.

ARBITRI: Mezzanotte e Galletti (Roma).

NOTE: durata set 31’, 34’, 30’ e 28’. Termoli: battute vincenti 5, sbagliate 33, muri 9.

Michelе Trombetta