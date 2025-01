Fiaccolata per Mirko: una comunità contro il silenzio

Il corteo partirà da Piazza Monumento sabato primo febbraio alle 18.30

TERMOLI. Lo scorso 17 gennaio ha suscitato notevole clamore lo sfogo della signora Patricia Andrea Trigari Olave, madre del 22enne Mirko Greco, avvenuto dopo il dramma del 26 dicembre scorso.

Testimonianza che andò oltre il dolore, attraverso cui Patricia affermò che: «Mirko non è morto per sua volontà».

Subito dopo si è messa in moto una iniziativa spontanea, promossa via social da Danilo Lacchini, per organizzare una fiaccolata in memoria di Mirko e per sensibilizzare la comunità sulla sua vicenda.

Una manifestazione a cui la famiglia del ragazzo ha dato il proprio consenso. L’obiettivo dei promotori è quello di accendere i riflettori anche sulla gestione della sanità pubblica.

Il raduno è previsto alle 18.10 in piazza Monumento, con la partenza del corteo alle 18.30, che percorrerà Corso Nazionale, via Roma, via Margherita di Savoia, via Sannitica, via Mario Milano e corso Umberto, per poi tornare in piazza Monumento.