Primi contatti per il 54enne senza lavoro, la solidarietà esiste

TERMOLI. Troppo vecchio per lavorare, troppo giovane per andare in pensione. Nel mezzo, l’esodato generazionale. L’abbiamo definito così, il caso del 54enne che ha rivolto a Termolionline il proprio sfogo accorato, senza impiego da troppo tempo, tanto da venirne leso nella dignità personale oltre che nel menage quotidiano.

Un racconto che ha squarciato la tranquillità di una gelida domenica di gennaio, con centinaia di interazioni e commenti in poche ore, molti dei quali orientati ad acuire la lamentela generale.

Per fortuna, non tutti la vedono così:

«Mi chiedo se sono queste le risposte che deve leggere questo signore! Davvero sono senza parole, non ho letto una risposta che dia un minimo di speranza o conforto oppure un aiuto concreto, che sia una dritta oppure un lavoro. Non si scoraggi perché c’è sempre una soluzione, vedrà che qualcuno la aiuterà. Le faccio tanti auguri»

In effetti, l’appello che abbiamo lanciato è stato già raccolto: diverse le segnalazioni ricevute da persone che vorrebbero dare una mano e il relativo lavoro agognato. L’auspicio è che una di queste si concretizzi, così dallo sfogo amaro si possa passare al voltare pagina.

Emanuele Bracone