Automotive, Tridico (M5S): Urso apre alla nostra proposta sul fondo per la transizione ecologica

TERMOLI. Sono trascorse oltre due settimane dall’incontro dell’Epifania col parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, a Termoli sulla vertenza Stellantis e del comparto automotive.

Dal ministro delle Imprese Adolfo Urso «E’ arrivata stamattina, durante un costruttivo incontro online con i capidelegazione del Parlamento Europeo, una timida apertura alla nostra proposta di istituire un nuovo fondo Sure per sostenere l’industria automobilistica e mantenere i livelli occupazionali in questa fase di difficile transizione. Anche sul mantenere la scadenza del 2035 come data per completare la transizione verso l’elettrico c’è stata disponibilità».

Ne dà notizia lo stesso capodelegazione del M5S Pasquale Tridico, in una nota. «Dopo aver condiviso con il ministro un nostro documento con la proposta legislativa per il superamento della crisi nel settore automotive, presentata già al Parlamento Europeo – continua – Urso si è mostrato disponibile a portarla avanti in Consiglio in parallelo alle proposte a cui ha lavorato lui con i Paesi dell’Est Europa. Con un nuovo fondo, sul modello di quello che con successo ha funzionato durante il Covid, potremmo salvaguardare i posti di lavori a rischio, a condizione che le case automobilistiche rispettino precise condizionalità che permettano al settore dell’automotive di programmare i necessari investimenti richiesti per le auto elettriche. La nostra proposta – prosegue – prevede anche strumenti di sostegno della domanda, oltre che all’offerta, come ad esempio la riduzione dell’Iva in caso di acquisto di veicoli elettrici o l’introduzione di strumenti normativi che agevolino negli appalti pubblici l’acquisto da parte degli Stati di veicoli pubblici di trasporto. Misureremo il governo alla prova dei fatti, se sarà in grado di sostenere lavoratori e industria salvandoli da una crisi irreversibile», conclude.