Paletti e parcheggi: l’assenza di stalli in centro non può legittimare le soste selvagge

TERMOLI. Parcheggi selvaggi, come uscirne? Dissuadere gli automobilisti coi dissuasori, in zone centrali come via Pepe, ha suscitato reazioni, ne abbiamo pubblicata una nello spazio dedicato ai lettori, proprio come puntura di spillo, ma non è l’unica.

La carenza di stalli in centro è evidente e in attesa di soluzioni strategiche, si era abituati all’abbisogna, rischiando sanzioni, ovviamente.

Ora, coi paletti che andranno a impedire ai veicoli di sostare anche per pochi minuti laddove non è consentito, nemmeno la pratica ‘creativa’ sarà possibile e stamani l’umore in zona non era dei migliori.

Ci è stato riferito di chi lamentava l’impossibilità di fare la minima operazione di ‘scarico’ della spesa, ad esempio. Addirittura, si vociferava che possa nascere un comitato spontaneo.

La questione è chiara: parcheggi non ci sono, ora e figurarsi d’estate, ma ciò non significa legittimare l’abuso.

Questo valga anche come risposta della nostra testata al lettore a cui abbiamo pubblicato lo ‘sfogo’ (civile, peraltro). Sono due aspetti diversi della stessa medaglia, ma mai potrà essere ammesso di derogare alle norme in vigore perché lo status quo vede minori disponibilità di stalli rispetto alla domanda.

Toccherà all’amministrazione comunale riuscire a individuare quelle progettualità utili a colmare una delle ‘debolezze’ sistemiche della nostra città, ma siamo perfettamente d’accordo nel pugno duro contro le soste selvagge, in tanti, troppi esempi, la civiltà viene calpestata, come il buon senso di coloro che invece alle regole si attengono.

Emanuele Bracone